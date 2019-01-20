مترشح لرئاسيات 2019 من باتنة : شهران إجباري للخدمة الوطنية .. ومنح سكن لراغبين في الزواج

أعلن مترشح سابق من ولاية باتنة ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2019 ، ويتعلق الأمر بالمدعو صالح سواكري.

وشارك صالح سواكري في الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2014، وتحصل على 30 ألف توقيع عبر القطر الوطني .

وذلك حسبما أكده المعني في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم صالح سواكري، النقاط المدرجة في برنامجه الانتخابي والذي خصص حيز مهم لفئة الشباب بإنشاء منحة للبطالين.

كما اقترح المعني تقليص مدة الخدمة الوطنية لشهرين اجباري وذلك لتعلم تقنيات السلاح وفنون.

فيما تبقى المدة المتبقية اختيارية مع تخصيص مبلغ مغري، وذلك لتفادي هروب الشباب من أداء الواجب الوطني.

كما تضمن برنامجه دعم تكنولوجيات المتطورة، ومحاربة البيروقراطية بإنشاء منظمات وجمعيات سرية تقضي على عملية الرشوة.

إضافة إلى انشاء سكنات مصغرة، وتشجيع الاستثمارات داخل الوطن بإعطاء مجال للجالية المقيمة في الخارج.

كما اقترح المترشح انشاء قانون سكن اجتماعي الإيجاري، داعيا لإنشاء جمعيات للتكفل بالشباب الراغب في الزواج مع منحه سكن ذو شقتين .

ودعم الابتكارات واختراعات لتطوير التكنولوجيا في البلاد.