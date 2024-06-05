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قناة النهار

مترشح يجتاز امتحان “البيام” من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية

بقلم قناة النهار
مترشح يجتاز امتحان “البيام” من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية
bem
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مترشح يجتاز امتحان “البيام” من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية

رابط دائم : https://nhar.tv/xn6o3
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