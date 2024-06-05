قناة النهار مترشح يجتاز امتحان “البيام” من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية بقلم قناة النهار نشر في 05 جوان 2024 - 10:29 bem شارك غرِّد أرسل 137 0 مترشح يجتاز امتحان “البيام” من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية رابط دائم : https://nhar.tv/xn6o3 اقرأ أيضا صريح جدا : هذه هي مواقع التواصل الإجتماعي التي تستهوي المسنين الجزائريين قناة النهار 25 ماي خالة الضحية الذي توفي في ملعب مستغانم .."غاضني الحال كيفاش مات" قناة النهار 29 ماي الشلف / تلمّس الخبز عند الشراء .. سلوكيات من اللازم دحضها قناة النهار 22 ماي وزير السكن يكشف عن موعد إستكمال الأشغال بمعقل المولودية الجديد"علي لابوانت" قناة النهار 22 ماي خنشلة : 100 شاحنة لنقل الحبوب بصحراء النمامشة قناة النهار 23 ماي صريح جدا / تحميل الأطفال المراهقين المسؤولية.. الأولياء بين مؤيد ومعارض ! قناة النهار 31 ماي "بيتكوفيتش" يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص جوان قناة النهار 30 ماي ميلة : استغلالا للمرافق العمومية الشاغرة..تحويل 50 محلا مهنيا إلى ابتدائية قناة النهار 16 ماي السراج المنير: المرأة مع الله قناة النهار 23 ماي الإشادة بجهود الجزائر لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية قناة النهار 26 ماي