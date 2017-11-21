مترشح يفر بـ”شكارة” الحملة الانتخابية و”يحرڤ” إلى إسبانيا!

كان الثامن ضمن قائمة “الأفانا” في عين تاڤورايت بتيبازة

يعيش سكان بلدية عين تاڤورايت بولاية تيبازة حالة كبيرة من الدهشة والاستغراب، بعد بلوغ مسامعهم وصول مترشح لمحليات الخميس القادم إلى إسبانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، حيث غامر كـ”حراڤ” في عرض البحر على متن قافلة مكونة من 10 أشخاص انطلقت خلال 48 ساعة الماضية من أحد شواطئ حجرة النص غرب تيبازة، ووصلت إلى سواحل إسبانيا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأمر يتعلق بمترشح من الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات البلدية ببلدية عين تاڤورايت المدعو “ع.الياس” 30 سنة القاطن بحي بركان بلقاسم ببلدية عين تاڤورايت وهو حلاق معروف بالمنطقة، قبل أن يترشح للمحليات القادمة ضمن قائمة حزب “الأفانا”.

وحسب نفس المصادر، فإن القضية التي أصبحت محل حديث العام والخاص ببلدية عين تاڤورايت، والتي تحقق فيها مصالح الأمن خاصة أنها تعتبر سابقة في تاريخ الانتخابات المحلية بالجزائر، كشفت أن المترشح “الحراڤ” تحصل على مبلغ 100 مليون سنتيم من مسؤولي الحملة الانتخابية للحزب لاستغلالها في تنشيط الحملة، قام بتحويله إلى “الأورو”، مما يعني تخطيطه مسبقا لـ”الحرڤة”.

وقد حاولت “النهار”، طيلة يوم أمس، الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية لحزب “الأفانا” ببلدية عين تاڤورايت، غير أن الجميع رفض التصريح حول القضية، مؤكدين فقط اختفاء المعني بالأمر، في الوقت الذي أكدت مصادرنا أن المترشح “الحراڤ” اتصل، ليلة أمس، عن طريق “الفايبر” بأصدقائه وعائلته بعين تاغڤورايت، كما قام بإجراء بث مباشر لهم من إسبانيا، أين أكد وصوله هناك بالصوت والصورة.