مترشح يقاضي الأمينة العامة لبلدية الشراقة بسبب عبارة “شكون هذا الغاشي”!

رفع الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الحكومة والراغب في الترشح للرئاسيات المقبلة، زروق شعبان، دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لبلدية الشراقة.

واتهم زروق شعبان، الأمينة العامة، بالإساءة إليه، بعدما قال إنها وصفته بعبارات مشينة وطعنت في شخصيته.

وحسب ما جاء في نص الشكوى، والتي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن الحادثة وقعت بعد أن تقدم مواطن من أجل التصديق على استمارة لصالح صاحب الشكوى.

وجاء في الشكوى، أن الأمينة العامة استفسرت عن المترشح زروق شعبان، وصرخت بعبارة: “شكون هذا؟..من هذا الغاشي الذي يترشح”.

ويقول صاحب الشكوى أن المواطن رد علي الأمينة العامة بالقول أن هذا المترشح، من النخبة الوطنية.

والتمس المترشح زروق شعبان من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، تحريك دعوى عمومية، ضد الأمينة العامة لبلدية الشراقة.