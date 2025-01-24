مترف: “أتوقع صراع تكتيكي كبير بين بن يحي ومعلول في الداربي”

توقع اللاعب الأسبق، حسين مترف، بأن مباراة الداربي، التي ستجمع اليوم الجمعة، اتحاد العاصمة، بمولودية الجزائر، أن تشهد صراع تكتيكي كبير بين المدربين نبيل معلول، وخالد بن يحي.

وصرح مترف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “مدربي اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، يعرفان بعضهما جيدا، منذ مدة”.

كما أضاف: “بن يحيى، يعرف طريقة لعب نبيل معلول، والعكس صحيح، ما يجعلهما كتاب مفتوح بالنسبة لبعضهما البعض”.

وتابع حسين مترف: “أتوقع لقاء الداربي، صراع تكتيكي كبير بين المدربين فوق أرضية الميدان”.