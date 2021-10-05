مترو الجزائر: إستلام التوسعة نحو مطار هواري بومدين في الثلاثي الأول 2026

كشف المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، علي أرزقي.أنه من المنتظر إستلام مشروع توسعة مترو الجزائر من محطة الحراش نحو مطار هواري بومدين.والممتدة على مسافة 9.5 كلم. خلال الثلاثي الأول من 2026.

وقال أرزقي في تصريح لوأج خلال زيارة تفقدية قام بها وزير النقل عيسى بكاي لمشاريع ميترو الجزائر. أن مشروع التوسعة الممتدة من الحراش نحو مطار هواري بومدين مرورا بباب الزوار ينجز على مرحلتين. حيث يتوقع الإنتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية في 2024. بينما تنتهي المرحلة الثانية المتعلقة بإنجاز النظام الكلي “العتاد والتهيئة” في الثلاثي الأول 2026.

وأضاف المدير أن نسبة تقدم الاشغال المتعلقة بالهندسة المدنية فاقت 70 بالمائة. أما النظام الكلي والذي يشمل جميع التجهيزات اللازمة لسير الميترو على غرار العتاد الكهربائي ونظام التهوية ونظام التذاكر والأدراج الأتوماتيكية. فسيتم إنجازه كليا ولأول مرة من طرف الشركة العمومية “كوسيدار” وبكفاءات جزائرية.

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