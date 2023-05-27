مترو الجزائر: إعادة فتح المدخل الرئيسي لمحطة ساحة الشهداء

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، عن إعادة فتح المدخل الرئيسي لمحطة ساحة الشهداء، المؤدي إلى المسجد الكبير.

كما أعلنت المؤسسة أمس عن إعادة فتح مدخل جنان مبروك لمحطة “الحراش محطة”.

للإشارة فإنه ونظرا للأمطار الغزيرة التي سجلت منذ مساء الخميس وحرصا على سلامة المسافرين، فقد تم غلق وبصفة مؤقتة المدخل الرئيسي لمحطة ساحة الشهداء، المؤدي إلى المسجد الكبير. وكذا مدخل “جنان مبروك” لمحطة الحراش محطة . و المدخل المؤدي إلى حي 720 مسكن لمحطة عين النعجة.