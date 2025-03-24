مترو الجزائر: إغلاق جزئي لمداخل محطة الحراش

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، بأنه سيتم إغلاق مداخل محطة الحراش محطة اليوم الإثنين.

وفي بيان للمؤسسة، أكدت من خلاله، أنه و حرصا على سلامة المسافرين، و نظرًا لعمليات التنظيف، سيتم إغلاق المداخل التالية لمحطة الحراش محطة: شارع سعادة حميدو. شارع حسن باي علي.

كما سيكون الاغلاق جزئيا وبشكل مؤقت اليوم، الاثنين 23 مارس 2025، إبتداءً من الساعة السابعة مساء. وستبقى هذه المداخل مغلقة إلى غاية إعادة فتح المحطة في صباح اليوم الموالي.

ودعت المؤسسة، المسافرين إلى استخدام مدخل حي جنان المبروك وتعتذر على الازعاج الناتج عن ذلك.

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