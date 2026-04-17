مترو الجزائر تطلق تطبيق “El Metro” لتسهيل خدمات

أطلقت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” تطبيق رقمي جديد تحت اسم “El Metro”.

وحسب بيان الشركة الهدف من هذا التطبيق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة التنقل اليومي.

ويندرج هذا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل الحضري.

ويتيح تطبيق El Metro خدمات منها شراء التذاكر والاشتراكات بسهولة مباشرة عبر الهاتف، وكذا استخدام التذكرة الإلكترونية عبر QR Code .

بالإضافة إلى ربح الوقت، خدمة سريعة، سهلة وآمنة.

ووضعت الشركة هذا الرابط لتحميل التطبيق:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.sema.qrcode