مترو الجزائر.. تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية

استقبلت شركة استغلال مترو الجزائر، بمقرها الرئيسي، وفداً من كلية الدفاع الوطني الكينية في إطار زيارة مخصصة لاستكشاف قطاع النقل الحضري.

وحسب بيان للشركة، جرت هذه الزيارة تحت إشراف وزارة النقل وبالتنسيق مع مجمع “ترانستيف”. حيث قدمت شركة ميترو الجزائر عروضاً شاملة حول مشاريعها وخدماتها، مسلطةً الضوء على الكفاءات والخبرات الجزائرية. المكتسبة في إدارة وتشغيل شبكة المترو.

كما تم التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية التي جعلت مترو الجزائر نموذجاً يُحتذى به في النقل الحضري الحديث.

وفي هذا السياق، عبّرت الشركة عن إلتزامها بتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات والجهات الدولية. بما يعزز مكانة الجزائر كشريك فعّال في قطاع النقل.

من جهته، أثنى الوفد الكيني على المستوى المتميز للخدمات المقدمة، معرباً عن اهتمامه بالاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير منظومة النقل في بلاده.

وأشار البيان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود شركة استغلال مترو الجزائر لتعزيز التعاون وتبادل المعارف. بما يتماشى مع قيم الشركة المتمثلة في الالتزام، التقارب، الأداء، والوفاء، ومع توجهها الاستراتيجي. نحو دعم المبادرات التي تعزز الريادة الجزائرية في مجال النقل الحضري.

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