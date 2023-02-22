مترو الجزائر: تغيير القطار بحي البدر للمتوجهين من وإلى الحراش وساحة الشهداء

أعلن ميترو الجزائر، أنه على المسافرين المتوجهين من الساحة الشهداء نحو الحراش أو من الحراش نحو ساحة الشهداء تغيير القطار في محطة حي البدر.

وحسب إعلان للشركة، أشار إلى أن المسافرين القادمين من محطة ساحة الشهداء و المتوجهين نحو الحراش وسط. عليهم تغير القطار على مستوى محطة حي البدر. بالإضافة كذلك إلى أن المسافرين القادمين من محطة الحراش وسط و المتوجهين نحو ساحة الشهداء تغير القطار على مستوى محطة حي البدر.

للإشارة فقد أعلن ميترو الجزائر، اليوم الأربعاء، أن حركة سير القاطرات ستشهد اضطرابات في بعض الخطوط. وهذا عقب حدوث خلل تقني على مستوى الخط الرابط بين محطتي حي البدر وعين النعجة.

كما دعا مؤسسة ميترو الجزائر، المواطنين المسافرين، إلى ضرورو إتباع تعليمات أعوان مترو الجزائر . ومن جهتها، أكد الميترو أن الفرق التقنية لشركة مترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال العادي في أحسن الظروف.