مترو الجزائر: خلل تقني بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أنه حدث خلل تقني صباح اليوم على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم تأمين خدمة مؤقتة في الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط و أول ماي و بين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.

وكشفت ذات المؤسسة، أن الفرق التقنية لمترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.

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