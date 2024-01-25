مترو الجزائر: رقمنة بيع التذاكر والعمل برمز الإستجابة السريعة

كشف المدير العام لشركة “مترو الجزائر”، كريم بومزود، أنه تم نقل حوالي 46 مليون مسافر عبر خطوط مترو الجزائر العاصمة خلال سنة 2023. بارتفاع قدره 16 بالمائة مقارنة بـ 2022.

وقال بومزود خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أن عدد مسافري مترو الجزائر العاصمة بلغ العام الماضي مستوى قياسي لم يسبق تحقيقه منذ إطلاقه في 2011. حيث قارب 46 مليون مسافر. كما سمح هذا الإقبال على استخدام المترو في العاصمة من تحصيل عوائد بقيمة 1.9 مليار دج. بزيادة نسبتها 18 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وأرجع المسؤول الأول في “مترو الجزائر” هذا النمو إلى السياسة التجارية للمؤسسة. والتي تعتمد على عروض تسويقية منوعة وكذا الاتفاقيات المبرمة مع عدة مؤسسات وإدارات تمكن من الاستفادة من إشتراكات شهرية أو سنوية أو تخفيضات. على غرار تلك المبرمة مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من الوزارات.

كما أطلقت إدارة الشركة قطبا للتكوين في مختلف التخصصات قصد تأطير العمال الجدد. مؤكدا التوقيع على بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات في المجالات العلمية والمهنية.

وبخصوص افاق 2024، أكد المدير العام أنها ستكون سنة الصيانة. خصوصا ما تعلق بالسكة التي تستدعي -حسبه- مراجعة شاملة. كما تعمل الشركة على رقمنة عملية بيع التذاكر للانتقال إلى العمل برمز الاستجابة السريعة. ما يمكنها من اقتصاد نحو 80 مليون دج الموجهة كل سنة لاقتناء ورق التذاكر.

وفي سياق آخر، كشف بومزود أن “مترو الجزائر” ستأخذ على عاتقها عملية صيانة شبكة النقل بالكوابل بالعاصمة “واد قريش، باب الواد، قصر الثقافة، رياض الفتح”.

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