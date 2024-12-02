مترو الجزائر يطلق بطاقة موحدة لأربع وسائل نقل

أعلنت شركة مترو الجزائر، اليوم الإثنين، أنها خصصت لزبائنا اشتراك يتمثل في بطاقة واحدة تمكنهم من التنقل عبر أربع وسائل نقل.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذا الاشتراك شهري وموحد، والذي حدده بـ 2500دج. يسمح للزبون التنقل عبر المترو، الترامواي، حافلات النقل الحضري، والمصعد الهوائي.

كما أشارت أنه على الراغبين في اقتناء هذه البطاقة التقرب من إحدى وكالاتها التجارية مرفقين ببطاقة الهوية وصورة شمسية.

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