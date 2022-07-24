مترو الجزائر يطلق عروضا مجانية بداية من اليوم

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر عن إطلاقها لعروض خاصة في التذاكر بداية من 24 إلى 28 جويلية المقبل.

وحسبما أفادت به مؤسسة مترو الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد دعت من خلاله المسافرين إلى اغتنام الفرصة و اقتناء بطاقة وحدات السفر لمترو الجزائر، للإستفادة من مجانية المجسم، بالإضافة كذلك إلى الإقتصاد في التنقلات.

كما أشارت شركة ميترو الجزائر، إلى أنه و بغرض الإستفادة من العرض ما عليكم إلا التقرب من إحدى الوكالات التجارية التالية على مستوى عين النعجة ، باش جراح ، تافورة، البريد المركزي، ساحة الشهداء .

طالع أيضا

مخطط توسيع مترو الجزائر سيمس الجانب الشرقي

قال الرئيس المدير عام لشركة ميترو الجزائر علي أرزقي، إن وزارة النقل سطرت برنامجا خاصا لفك الخناق المروري في العاصمة. كما أشار أرزقي في تصريح خص به النهار، إلى وجود مشاريع في طور الإنجاز و التي من خلالها سيصل الميترو الى مطار هواري بومدين و حتى بلدية براقي. في حين، كشف الرئيس المدير العام لشركة ميترو الجزائر، عن انتهاء الدراسات، التي تتعلق بوصول هذه الوسيلة، إلى شوفالي و الشراقة. إضافة إلى أولاد فايت، ودالي ابراهيم، العاشور. وفي سياق ذاته، أوضح أرزقي، أمام لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية واللاسلكية. أن مخطط توسيع مترو الجزائر سيمس الجانب الشرقي. ليعبر هذا الخط كلا من بلديتي عين طاية وبرج الكيفان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور