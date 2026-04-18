مترو الجزائر يُطلق التذكرة الالكترونية

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” عن إطلاق تطبيق رقمي جديد يتيح للمسافرين اقتناء تذاكر الكترونية.

ويأتي هذا، في إطار المساعي الرامية إلى عصرنة خدمات النقل العمومي وتسهيل تنقل المسافرين.

وستمكن هذه الخدمة الجديدة المتوفرة عبر تطبيق “الميترو” (El Metro)، الزبائن من اقتناء التذاكر “بسرعة وسهولة وأمان” دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك بيع التذاكر الورقية.

وحسب ما أوردته الشركة على صفحاتها بشبكات التواصل الاجتماعي، فإن التطبيق الجديد يتيح للمستخدم دفع قيمة التذاكر أو الاشتراكات عبر البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية قبل تحميل التذكرة الالكترونية المتضمنة رمز الاستجابة السريعة QR CODE على الهاتف الذكي.

وعند الدخول إلى محطة الميترو، يكفي للمسافر توجيه رمز الاستجابة السريعة نحو جهاز القراءة المثبت على بوابات العبور للتحقق من صلاحيته، مما يسمح بولوج أكثر سهولة.

ويمكن تحميل التطبيق حاليا على متاجر التطبيقات في أنظمة أندرويد، في انتظار توفيرها “قريبا” على أنظمة “إي أو اس”.