مترو الجزائر يُنظم حملة تحسيسية حول داء “الغلوكوما”

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما”، اليوم السبت، عن تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية حول داء “الغلوكوما” لفائدة المواطنين، بالتنسيق مع جمعية “الجيل الذهبي” - نادي “نور الأمل” لمرضى “الغلوكوما”.

وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بـ “سارق البصر الصامت” وأهمية الكشف المبكر والفحص الدوري لتفادي فقدان البصر.

مشيرة أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص “سيما” على نشر ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. داخل محطات المترو.

