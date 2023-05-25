مترو العاصمة.. إعادة فتح مدخل جنان مبروك في الحراش

كما كانت مؤسسة مترو الجزائر قد قررت، أمس الأربعاء، غلق بعض المداخل بسبب الأمطار الغزيرة التي سجلت في الآونة الأخيرة. حيث خصت بالذكر المدخل الرئيسي لمحطة ساحة الشهداء، المؤدي إلى المسجد الكبير. ومدخل “جنان مبروك” لمحطة الحراش محطة .إضافة إلى المدخل المؤدي إلى حي 720 مسكن لمحطة عين النعجة.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، إن هناك بعض الأضرار تم التحكم فيها. مضيفا أن مصالحه بصدد إحصاء الخسائر التي نجمت عن التقلبات الجوية التي تعرفها بعض الولايات.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض ولايات الوطن. على غرار ولايتي تيبازة وتبسة.

في حين، أكد وزير الداخلية، أن هذه “أمطار خير، مفيدة للزراعة والسدود، وإن شاء الله ما يكون غير الخير”. وجاء تصريح وزير الداخلية، على هامش رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني.

ودعت من جهتها، المديرية العامة للأمن الوطني، على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

كما ذكر الأمن الوطني، بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية. وتجنب الإفراط في السرعة، والالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

في حين، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548. وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.