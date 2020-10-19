متزوجون يرغبون في التعدد

باتني أصيل يريدك طيّبة.. أريدك الثانية وستنالين مني خير منال

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطلّ علينا رجل في الـ 58 من عمره، أصيل، محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج ولديه مسكن خاص، يحيا به حياة الوفاق مع زوجته الأولى، يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى، أن يتخذ له زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الأولى، التي لا ترى مانعا في اتخاذ زوجها لحليلة أخرى على ضوء الكتاب والسنة.

ومن شروط ابن باتنة أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها بين 40 و45 عاما، شرطه أن تكون بالتعدد قابلة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله أن يغدق عليها بالود والاحترام.

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الرقم السري : 133382

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مقاول من الغرب يبحث عن رفيقة للدرب.. وعدي لك أن أكون نِعم الزوج

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه مسكن خاص، يريد أن يجد لروحه توأما مع امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 عاما، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة من دون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت، سيسهر هو على راحتها وتوفير متطلباتها.

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مقتدر من الشلف يريدها طيّبة.. من تكون لي نعم السند إلى الأبد؟

عبد الله من الشلف، يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج ولديه أولاد بالغون، مقتدر ماديا، حيث أنه يعمل كتاجر في مواد البناء، يتمنى أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه كزوجة ثانية، يعد أن يوفر لها مسكنا مستقلا ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها من 30 إلى 48 عاما، تكون ماكثة في البيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل

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الرقم السري : 133384

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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