متزوجون يرغبون في التعدد

لا يسعني إلا أن أسعى للعثور عمن بإمكانها أن تسكن إليّ وأسكن إليها، امرأة تخاف الله، من إحدى ولايات الغرب.

وسنها لا يتجاوز 50 عاما،لا أمانع إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد،أحبّذها عاملة، وكل ما يهمني أن تكون متقية.

علما أنني أخاطب من سيكون في قلبها رجع صدى لندائي، فأنا من ولاية الشلف، أبلغ من العمر 60 سنة.

ومتزوج ولي 3 أبناء بالغين، متقاعد، لي مسكن خاص، فمن تكون فيه السيدة؟.

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عاصمي يرغب في تجسيد مبدأ التعدد.. هل من متفهمة تعينني على طاعة الله؟

أبلغ من العمر 55 سنة، وأنا متفتح لكن ليس لدرجة المبالغة، أقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا،وأن أكون لها سندا.

وأشتغل في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة، أريدها من الوسط الجزائري.

وسنها بين 35 و50 عاما، لا يهمني وضعها الاجتماعي، ولا أشترط أن تكون عاملة، فللمرأة الماكثة في البيت دور كبير.

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ابن باتنة يناشد زوجة ثانية.. من تأخذ بيدي أجعلها في الحياة سندي؟

اقتداءً بمن سبقوني لهذا الركن، أمدّ يدي لكل من تقبل بالتعدد على سنة الله ورسوله، امرأة طيبة أبني معها حياتي.

أنا حكيم من باتنة، أبلغ 39 سنة،أمارس التجارة وأموري المادية والحمد لله ميسورة،تمكنني من فتح بيت آخر وتطبيق مبدأ التعدد.

أريد أن يجمعني النصيب بامرأة تعي حدودها مع الله، وتعي مسؤولياتها تجاهي كزوج يكملها ويسندها.

امرأة من ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 36 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد،وأفضلها ماكثة في البيت.

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