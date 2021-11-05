إحساسهم العالي بالمسؤولية. ويرغبون الملحة في إرساء دعائم العدل والمساواة دفعتهم أن يتصلوا بنا بحثا عن رفيقة. تضمن لهم المضي على طريق الاستقامة، وفوق بساط الحلال. متزوجون يرغبون في التعدد، يريدون معانقة الفرح في أقرب الآجال وبث الوصال في هناء راحة البال. هو ركننا الذي اخترنا لكم من خلاله هذه الإعلانات، فنتمنى أن يلاقي أصاحبه النصيب بحول الله.

الرقم السري :

135871

من تكون لي زوجة ثانية وتجعلني أفضل أب في الدنيا

علما أنني رجل من ولاية قسنطينة، في الـ 42 من عمري، موظف مستقر ولديّ سكن خاص. كما أنني رجل طيب مسالم بشهادة كل من يعرفني، متزوج أبحث عن زوجة ثانية، ليس نكرانا لزوجتي الأولى. بل برضاها، فأنا لم أرزق بأولاد إل حد الآن، وأتمنى أن أتذوق نعمة الأوبة.

لهذا ارتأيت أن أناشد النصيب عبر صفحة آدم وحواء، علني أجد إنسانة صالحة صادقة وفية. إنسانة تؤمن بمبدأ التعدد، لا أشترط ولايتها، فقط لا أريد لسنها أن يتعدّى 36 سنة. لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. ولا يهمني وضعها الاجتماعي، فقط تكون أصيلة أمضي معها في رحاب الحلال وراحة البال.

الرقم السري :

135872

من تقبل عرضي.. وأعد أن أسعدها طول حياتي

رجل شهم وأصيل، يبلغ من العمر 58 سنة، محترم وجاد وهو من ولاية باتنة. متقاعد من سلك التعليم، متزوج ولديه سكن خاص يحيا به حياة الوفاق مع زوجته الأولى. كما يتمنى أن يتخذ له زوجة ثانية. لأن تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الأولى التي لا ترى مانعا في اتخاذ زوجها لحليلة أخرى على ضوء الكتاب والسنة.

ومن شروط ابن باتنة أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو من الشرق. سنها لا يتعدى 50 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام، ويقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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