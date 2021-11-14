متزوجون يرغبون في التعدد

رجال متزوجون يريدون أن يزيدهم الله بركة على بركة، إختاروا التعدد كمشروع يبتغون منه عديد الأهداف والمأرب. نقلنا لكل مهتمة رغبتهم في أن يتخذوا زوجة ثانية ينون معها كل الخير والرخاء.

الرقم السري :

135925

من تقبل التعدد أهديها حياة ملؤها البهجة والفرحة

من ولاية الجلفة، خاطبنا رجل متزوج وأب لأولاد. يرغب صاحب إعلاننا الأول في التعدد وفقا لتعاليم ديننا الحنيف وعلى سنة خير المرسلين. رجل يعانق من العمر ال 42 سنة، يشغل منصب مدير مؤسسة تربوية، ويمكنه توفير مسكن خاص للزوجة الثانية.

بموافقة الزوجة الأولى، يريد إبن الجلفة أن يتخذ زوجة ثانية ويعد أن يكون عادلا بينهما بما أمكنه المولى القدير. ولا شرط له سوى أن يجد زوجة تكون من شرق أو وسط البلاد، سنها أقل من 38 سنة. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، يريدها عازبة، كما يقبلها أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

135926

من تعين إبن الشرق على أمور الدين والدنيا

رجل آخر من شرق البلاد، اتصل بنا وأبدى لنا نيته الطيبة في أن يكون للحلال بالغا على ضوء التعدد. يبلغ صاحب إعلاننا الثاني من العمر 58 سنة، وهو متقاعد من سلك التعليم وأب لأولاد، لديه سكن خاص.

يتمنى إبن الشرق أن يبلغ مناه مع إحدى القارئات الوفيات لمركز الأثير، زوجة تحيا إلى جانبه وتكون رفيقة لدربه. أكثر ما يهمه أن تكون مؤمنة بمبدأ التعدد و تقية تعينه على أمور الدين والدنيا. يتمنى أن تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط. سنها أقل من 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة في البيت. مقبولة الشكل، ويعدها أن يوفر لها مسكن مستقل.

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الرقم السري :

135814

مقتنعة بالتعدد ولن تطلب منك سوى الاحترام والود

شابة يافعة من ولاية باتنة، تبلغ من العمر27 سنة، كتب عليها القدر أن تكون من النساء المطلقات بدون أولاد. بالزيادة على خصالها الطيبة، هي جميلة جدا، ماكثة في البيت، طويلة القامة، تعي مسؤولياتها كامرأة وتخاف الله. حرة في نفسها أنها لم توفق في رسم معالم كيانها فقررت أن تتصل بالأثير للعثور على نصفها الثاني.

كما تريد أن تبدأ من جديد مع رجل محترم وصادق يقدّرها، سنه لا يتجاوز 48 سنة. كما تقبله من أي ولاية إدراكا منها أن الاستقرار ليس له عنوان. تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل حتى بأولاد، كما تقبل التعدد بشرط توفير العدل، السكن الخاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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