متزوج غايته الزواج مرة ثانية

رجل من ولاية بسكرة، حرفي يبلغ من العمر 43 سنة، متزوج لديه أبناء، مقبول الشكل ويتمتع بالصحة الجيدة.

غايته الزواج مرة ثانية مع امرأة مقتنعة بالمبدأ يحصل معها الهناء والسعادة، تقدره وتفهمه وتحترمه.

يقبلها من أية منطقة في التراب الوطني، لا يتجاوز عمرها 35 سنة، ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر.

يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بتوفير مسكن خاص، وحياة خالية من المشاكل والمكدرات.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131675

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