متزوج من الوسط يناشد بنت الحلال التي تضمن له سكينة الروح

بما أن الله سبحانه وتعالى حلل لرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ارتأى صاحب إعلاننا الثالث أن يمارس حقه الشرعي كي يحصّن نفسه في ضل المغريات التي تحيط بالمرء من كل حدب وصوب.

شاب من الوسط37 سنة موظف مستقر متزوج وأب لولد بإمكانه توفير السكن الخاص تكون من العاصمة وضواحيها سنها لا يتجاوز سنها لا يمانع إذا كانت عاملة أو ماكثة بالبيت ولا يمانع كذلك أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها ولدين على الأكثر.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135786

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