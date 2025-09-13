متسابقة حليقة الرأس تنافس على لقب ملكة جمال أمريكا

كشفت صفحة ملكة جمال أمريكا، عن مشاركة متسابقة حليقة الرأس للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، في كسر واضح للصور النمطية المرتبطة بالجمال والشكل الخارجي.

وفقدت المتسابقة ماري سيكلر، شعرها، نتيجة إصابتها بحالة طبية تُعرف باسم “الثعلبة الشاملة”.

وظهرت ماري على مسرح المسابقة بشجاعة وجرأة، متحدّية الأعراف التقليدية المتعلقة بالمظهر الخارجي.

وكتبت في منشور على إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا فخورة بكوني أول امرأة تتقبل إصابتها بالثعلبة الشاملة. وتشارك في ملكة جمال الولايات المتحدة. شعري لا يحدد ثقتي بنفسي، بل شخصيتي والقيم التي أتمسك بها”.