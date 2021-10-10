متسوق “أمازون” يواجه عقوبة السجن لـ20 عاما بتهمة الإحتيال!

يواجه أحد المتسوقين من موقع “أمازون“، عقوبة بالسجن تصل لـ20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة الاحتيال.

وفي التفاصيل، إعترف هدسون هامريك أمام محكمة شارلوت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة، بأنه ارتكب التهم المنسوبة إليه.

وحسب موقع “بزنس إنسايدر”، فقد رفع محامون في الولايات المتحدة قضية على هامريك، يتهمونه فيها بالاحتيال في أكثر من 270 صفقة شراء قيمتها تقارب 290 ألف دولار، أجراها مع موقع “أمازون“.

وكان هامريك يقوم بشراء منتجات من “أمازون“، معظمها بالغ الثمن، ومن ثم يقوم بإرجاع نسخة غير أصلية منها على درجة كبيرة من التشابه، أو إصدارا بمواصفات أقل أو أقدم، وفي بعض الأحيان يعيد بيع المنتجات الأصلية التي حصل عليها من “أمازون” على موقع “إي باي”.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp