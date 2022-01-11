الرقم السري :

136309

متشبث بالأمل وأحلم بالاستقرار.. فمن تعمر معي الدار

صعب أن يجد الرجل في الستين نفسه منكسرا بسبب خيبة عمر كامل. أجل عمر كامل فالمسألة ليست مسألة طلاق وفقط، بل ماذا خسرنا معه هذا الدمار الذي يهز الحياة. لكن أحمد الله وأشكره الذي مّني بالقوة حتى لا أنهار أمام العراقيل، وها أنا اليوم أراسل بمركز الأثير. وأناشد من خلاله زوجة أحيا إلى جانبها الاستقرار الجميل.

أنا رجل من ولاية بومرداس، مضى من عمر 65 عام، متقاعد ولي مسكن خاص، مطلق لي ابنة واحدة برعاية أمها. أيامي صارت كلها متشابهة، وأتمنى أن أحظى بزوجة تقية تمنحني حقي من السعادة، أفضلها من الوسط الجزائري. سنها أقل من 55 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمني إن كانت عالمة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

136310

تحلمين بالهناء والإستقرار وعيشة السعداء.. لا تترددي فهذه فرصتك

رجل آخر كله شهامة ووقار، قبائلي الأصل، ويقيم في ولاية البليدة، يبلغ من العمر 60 سنة. رجل تقي ويخشى الله، ملتزم في الحياة، ويحظى باحترام غيره، متقاعد ولديه مسكن خاص، مطلق أب لأولاد يعيشون مع والدتهم.

يرجو من المول عزّ وجل، أن يعثر على زوجة إلى جانبها يستقر، إنسانة صادقة تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 60 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، والأهم أن يغترف معها السعادة في رحاب الحلال وطاعة الله.

الرقم السري :

136311

سأصون العهد وأمنحك الحب والاستقرار.. وعلى سنة الله سأطرق بابك

الحياة مفاجآت، وليس لنا إلا أن نلبس لها ثوب الصبر والاحتساب. فمن يهنأ بالنعيم اليوم لا يدري ماذا تخبئ له باقي الأيام، فأنا بعد حياة زوجية مستقرة طيبة. جاء الموت وأخذ مني رفيقة عمري، لكنني الحمد تقبلت مشيئة الله. وبقيت أثابر وها أنا اليوم أحاول البدء من جديد لأحلّق في عالم يسوده الستر والتناغم.

أنا رجل من العاصمة، في العقد السادس من عمري، متقاعد ولي سكن خاص، ذو قلب طيب وتفكير متفتح. أرمل ولي بنتين بالغتين، أريد أن يكون لي غد أفضل مع إنسانة محترمة صادقة. لا شرط لي سوى أن تكون من العاصمة، امرأة ذات خلق ودين، سنها لا يتعدى الـ55 سنة. اقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة. أعدها بأن أكون لها نعم الزوج وأن أصونها ما حييت وأقدرها.

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