متشرد ضرب شاب مهدد بـ6 سنوات سجنا في العاصمة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا. في حق المتهم الموقوف المدعو “ب.جمال” 42 سنة ينحدر من ولاية تلمسان. عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة راح ضحيتها شاب الذي فقد البصر جراء الضربة التي تلقاها على يد المتهم خلال مشاجرة بينهما.

كما كشفت اطوار محاكمة المتهم الذي كان في حالة فرار رغم صدور حكم غيابي في حقه عن ذات الهيئة القضائية. بسبب عدم تحديد هويته من طرف مصالح الأمن خلال مجريات التحقيق. لكون أن المعني يبيت في الشارع. ويقضي معظم أوقاته فوق إحدى الجسور بضواحي باب الزوار شرقي العاصمة.

والرجوع إلى تقاصيل القضية فإن إحالة المتهم على المحاكمة، جاء إثر شكوى تقدم بها الضحية أمام المصالح الأمنية. للتبليغ عن شكوى مفادها تعرضه للضرب بواسطة لوحة خشبية من طرف أحد الأشخاص يجهل هويته. وهذا في أعقاب مشاجرة بينهما بأعلى الجسر خلال مروره منه، وخلالها تعرض الى اعتداء كلفه عاهة مستديمة. في أعقاب مشاجرة بينه وبين المتهم.

من جهته المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه تظاهر بأنه يعاني من اضطرابات عقيلة من خلال التلفظ بكلام غير مفهوم تارة. مستعملا لغات أجنبية ثم التظاهر بأنه شخص سوي وانه كان مكلفا بمهمة في اطار عمله السري. مصرحا بأنه كان ماكثا فوق الجسر منذ 4 سنوات بيوم الوقائع قام الضحية بسبه وشتمه. فحكم عصا خشبية وضربه بواسطتها على اليد مضيفا أنه لا يتذكر أن كان قد اصابه على مستوى العين.

كما تبين من خلال تصريحات المتهم أنه لا يحوز على اية وثائق بسبب تمزيقها من طرفه، وهو ماجعله محل بحث الى غاية توقيفه أمام مصالح الأمن والادلاء بهويته أين اتضح أنه محل بحث من طرف السلطات القضائية.