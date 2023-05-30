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متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب

بقلم النهار أونلاين
متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب
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متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب وفي 48 ساعة سكنونا بأمر من الرئيس.

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