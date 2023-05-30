قناة النهار متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 15:04 شارك غرِّد أرسل 203 0 متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب وفي 48 ساعة سكنونا بأمر من الرئيس. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kg9zO اقرأ أيضا معسكر: إمتحان شهادة التعليم القاعدي فرصة لمتمدرسي محو الأمية للمواصلة تعليمهم عن بعد قناة النهار 21 ماي فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي صناعة: إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي بلعريبي : هذا هو موعد إجراء أول مياراة على أرضية ملعب تيزي وزو قناة النهار 28 ماي مغارة "تتقين" .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان قناة النهار 15 ماي صريح جدا: ماذا استفاد الجزائريون من الأنترنت؟ قناة النهار 14 ماي مجتمع: إقتناء الهدايا .. هكذا يعبر الجزائري عن حبه لأمه في عيد الأم قناة النهار 28 ماي الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة قناة النهار 21 ماي أمن: قارورات الإطفاء أو مطفأة الحريق .. ضرورة وقائية لتفادي إحتراق المركبة قناة النهار 17 ماي "زهية بن عروس :" البرلمان الأوروبي تهجّمه مفضوح للنيل من سمعة الجزائر قناة النهار 13 ماي