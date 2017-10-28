متطفلون يستغلون المشردين والفئات الهشة

أقرّت الوزيرة، غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بوجود متطفلين في القطاع استغلوا أموال القطاع لأغراض خاصة.

الوزيرة المكلفة بالتضامن، رُغم اعترافها الصريح، إلا أنّها تحفظت عن التطرق إلى أعداد المتطفلين والهيئات التي يتواجدون بها.

الوزيرة غنية الدالية، وخلال لقائها بمدراء النشاط الإجتماعي والتضامن للولايات، أكدت أن هناك تجاوزات في دعم الفئات المعوزة والهشة.

وبلغت هذه التجاوزات مرحلة استغلال هذه الفئات من طرف من وصفتهم بالمتطفلين.

وتابعت الدالية، أنّ عملية تطهير القوائم متواصلة لمراقبة وتقييم المستفدين في إطار العدالة وتكافؤ الفرص.

كما رافعت المسؤولة عن التضامن في الجزائر عن المشردين ، وأكدت توفير مراكز للإيواء لهذه الفئة إلى جانب 268 خلية منتشرة عبر التراب الوطني.