متظاهرون في الكونغو يهاجمون سفارات أجنبية احتجاجا على دعمها لمتمردي حركة أم 23

هاجم متظاهرون في الكونغو مقرات سفارات دول أجنبية احتجاجا على دعم تلك الدول لمتمردي حركة “أم 23”.

وتعرضت مقرات سفارات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا ورواندا وأوغندا وكينيا للهجوم من قبل متمردين بالكونغو.

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية في كينشاسا، نقلا عن شبكة CNN “تعرضت لهجوم وإلقاء قنابل حارقة” لكن المتظاهرين لم يتمكنوا من الدخول.

وأقدم المتظاهرون على حرق مقر سفارة فرنسا في كينشاسا، وحاولت الشرطة صدّهم بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء.

وجاءت هذه المظاهرات في أعقاب قيام حركة “أم 23” المتمردة بأعمال عنف وهجمات مسلحة شرق الكونغو.