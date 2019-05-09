متظاهرون يطردون والي ولاية سطيف من أمام النصب التذكاري للشعيد سعال بوزيد

أخبار الجزائر
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متظاهرون يطردون والي ولاية سطيف من أمام النصب التذكاري للشعيد سعال بوزيد
بقلم موسى.ب

طرد متظاهرون أمس الأربعاء بولاية سطيف والي الولاية، ومنعه من تدشين النصب التذكاري الخاص بالمجاهد سعال بوزيد، تخليدا لذكرى 8ماي1945.

وتعرض والي ولاية سطيف والوفد المرافق له لمصير بعض الوزراء، الذين تم طردهم بمختلف الولايات، أين اضطر إلى مغادرة الساحة

التي شيّد بها النصب التذكاري للشهيد سعال، بسبب الهتافات التي كان يرددها المتظاهرون، الذين مشوا في مسيرة باتجاه النصب التذكاري.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون، “كليتو لبلاد يالسراقين”، “يابوزيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”، و”يابوزيد شوف شوف الخيانة على المكشوف”.


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