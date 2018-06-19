متعامل أنترنت يحتج على قرار قطع النت خلال الباك

احتج المدير العام لـ Smart Link Com لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

بشأن إغلاق شبكة الإنترنت التي قررتها الحكومة في بداية امتحانات البكالوريا.

وطلب المدير العام من سلطة الضبط “التدخل العاجل” حول “انقطاع خدمة الإنترنت لدى اتصالات الجزائر.

وأعرب عن استيائه التام لهذه الممارسات، التي وصفها بانها لا تعترف بالقوانين واللوائح التي تحكم قطاع الاتصالات.

وقال ان القرار لا يتوافق مع مفهوم استمرارية الخدمات التي تحكم قطاع الاتصالات.

لأنه لا يمكن قطعها ، بل تهمل جميع المستخدمين بخلاف أولئك المعنيين بالبكالوريا.

وأردف إن المشغِّل، لا يمكنه أن يحل محل المنظم ويقرر أمرًا غير قانوني يؤدي إلى تعليق خدمة الإنترنت حسب قوله.