متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024

ووفقا للمصدر نفسه، بلغ رقم أعمال “جازي” خلال السنة الفارطة112.17 مليار دج، أي بزيادة قدرها 10 بالمائة على اساس سنوي. وهذا “نتيجة للحركية التجارية التي تعرفها المؤسسة”.

حقق المتعامل الهاتف النقال “جازي” خلال سنة 2024.رقم أعمال بأكثر من 112 مليار دج، بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وفي الثلاثي الرابع لوحده. نما رقم أعمال الشركة ب8.2 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2023.

واستعرض المتعامل في حصيلته جملة من المؤشرات التي تترجم الحركية التي ميزت نشاطه السنة الماضية. ومن بينها عدد المشتركين الذي بلغ إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 17 مليون مشترك. بنمو قدره6.8 بالمائة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع استخدام الانترنت ب7 بالمائة. وهو ما يعكس “اقبال الزبائن على العروض الرقمية التي يقدمها المتعامل بفضل شبكة معززة وتحسن الربط بالشبكة”.

وبلغت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون، بنهاية السنة الماضية،51.37 مليار دج. بزيادة قدرها 12.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 2023.

وخلال الثلاثي الرابع لوحده بلغت الارباح 81ر12 مليار دج.بزيادة قدرها 6ر15 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2023.

كما واصل هامش الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون تحسنه, حيث بلغ 1ر44 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة. (+8ر2 نقطة) و8ر45 بالمائة على أساس سنوي (+3ر1 نقطة).

أما بخصوص الاستثمارات, فقد بلغت 25.6 مليار دج خلال السنة بأكملها و7.2 مليار دج في الثلاثي الرابع لوحده (+32 بالمائة على أساس سنوي).

و”قد مكنت هذه الاستراتيجية الاستثمارية للمتعامل العمومي من توسيع التغطية بشبكة الجيل الرابع (+6ر4 نقطة) وتحسين جودة الخدمات, وبالتالي تعزيز التزام جازي بتقديم تجربة مثالية للزبون”, حسب الشروح التي قدمها المتعامل في حصيلته.