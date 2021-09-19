متفهمة وحنونة بنت الغرب الأبية

لست من فتيات اليوم أهتم بكل ما سطحي وزائل. فأنا أريد أن أكون على قدر الثقة والأخلاق التي تليق بمن سأكون له زوجة. يختارني لأكون أما لأولاده ويكمل معي مشوار الحياة. متفهمة وحنونة أنا. واري دان أبدا كأي فتاة رحلة جميلة عمادها الحب والتفاؤل بعد أن يكلل حلمي بإرتداء ثوب الزفاف الأبيض.

أنا شابة من إحدى مدن الغرب الجزائري، أبلغ من العمر 34سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، و قد حباني الله من الجمال الكثير، فأنا طويلة القامة، متحجبة، والأكثر من هذا فأنا ربة بيت ممتازة و على قدر كبي من التفهم والحنان.

لست متطلبة ولن أكون ما حييت لأثقل كاهل من سيأخذ على عاتقه إسعادي، حيث أريد أن يكون لي نصيب مع رجل لا يتجاوز سنه 45سنة، اقبله مطلقا أو أرملا، أرحب بفكرة ان أتقاسم نفس البيت مع أهل الزوج، وكل ما أتمناه أن يدق باب قلبي وباب بيتنا من هو مسؤول وله رزق حلال، فمتى سأجتمع بك؟

الرقم السري : 135596

وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802