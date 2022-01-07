متفوقا على غوارديولا.. بلماضي أفضل مدرب في العالم

اختير الناخب الوطني جمال بلماضي أفضل مدرب في العالم حسب موقع “قول” العالمي. متفوقا على عدد من نجوم التدريب.

وتغلب بلماضي على أقوى خصومه بيب غوارديولا وتوماس توخيل. ليصبح أخر مدرب من عزز موقعه في قائمة افضل 11 مدربا في موقع “قول” المدعوم من فيفا 22.

وتصدّر بلماضي القائمة بنسبة 83 بالمائة من مجموع أصواب ضمت “+27500” متفوقا عى البقية.

وكان مدرب مانشيستر سيتي غوارديولا الأقرب بنسبة 10 بالمائة الذي حظي بـ 10 بالمائة من مجموع أصوات بلغت “+ 3219”. يليه مباشرة مدرب تشيلسي توخيل وبعده كل من كونتي وسكالوني على التوالي.

كما أختير. رياض محرز أفضل جناح أيمن على الإطلاق رفقة كريستيانو رونالدو الذي أختير أفضل مهاج رأس حربة.