متقاعدة تتمنى أن يرزقها الله بزوج صالح

امرأة طيبة وأمينة من الجزائر العاصمة، تبلغ من العمر 54 سنة، لم يسبق لها الزواج متقاعدة من مؤسسة عمومية.

مقبولة الشكل وأنيقة وتبدو أصغر من سنها الحقيقي، تتمنى أن يرزقها الله بزوج صالح تكمل معه المشوار بما يرضي الله.

سنه لا يتعدى 70 عاما، تقبله مهما كان وضعه الاجتماعي.

ولا تمانع أن تكون زوجة ثانية، لرجل صالح، تشترط الجدية وصدق النية.

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الرقم السري : 131603

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