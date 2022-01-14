الرقم السري :

136326

متقاعدة خمسينية تبحث عن السند

عاصمية تبحث عن السند. حيث توالت على قلبي الصدمات لدرجة بت أحسّ نفسي كورقة ذابلة سقطت من شجرة عالية، فإرتطمت أرضا ولم يسمع أحد أنينها. هذا ملخّص حياتي ، فبعد أن عصف بقلبي الطلاق، رحل والداي عن هذا العالم. ولم يبقى لي إلا منصب عمل مرموق أحلت بعده إلى التقاعد. فتبدد الأنس الذي كان في حياتي وتسلل الملل إلى تفاصيلها بقدر كبير. فكّرت مليا وقلت في نفسي أنه لا مناص لي إلا البحث عن ذاتي في قلب رجل مؤمن يخاف الله. يرعاني ما بقي لي من أيّامي. رجل يأخذ بيدي ويكون ما بقي من عمري سندي.

انا عاصمية في العقد الخامس من عمري، مطلقة بدون أولاد، أحيا وحيدة بعد وفاة والديّ. على قدر من الأناقة والجمال، طيبة وحنونة.

أريد أن لحياتي معنى إلى جانب رجل صادق ومحترم، اقبله حتى لو كان سبعينيا يحتويني وأحتويه. لا تهمني الولاية لأن الإستقرار أهم غاية، اقبل الإرتباط بمطلق أو أرمل بأولاد بالغين. وكلّ أملي أن أجد ضالتي في أقرب الأجال.

الرقم السري :

136327

قلب جميل يبحث عن زوج أصيل

تعلّمت في حياتي أنّ الخير أت لا محالة، خاصة لمن عقل وتوكّل على الله جلّ وعلا. صحيح أن أيّ ضربة تصادفنا في الحياة تكون موجعة، إلاّ أن الأمل هو من يشحذ الهمة ويجعلها ترتقب ساعات الفرج.

أنا عاصمية في الخمسين من عمري، مطلقة بدون أولاد، أبدو أقل من سني بكثير. كيّسة وطيبة وذات همة، ماكثة في البيتن ولي مكانة جدّ خاصة عند أهلي الذين يثنون على أخلاقي وعفتي. أريد أن أعيد بناء حياتي من جديد إلى جانب إنسان راق التفكير والنظرة. رجل ذو قلب جميل وأصيل، أريده من العاصمة فقط، سنه لا يتجاوز55سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين سأكون لهما نعم الأمّ بإذن الله.

طالع أيضا :