متقاعدة من سلك التعليم تبحث عن مؤنس أمين

باتت الحياة بالنسبة لي خيالات بلا ألوان، فبعدما نلت التقاعد من منصبي في سلك التعليم وانتقلت ابنتي الوحيدة لتحيا في بيت زوجها وتستقر، وجدت الوحدة تعتصر قلبي وتقتل فيّ كل جميل.

أحسّ بحاجة إلى قلب يحتويني ويبدد عني مخاوفي في ألا أجد مؤنسا في أيام باتت تبدو لي لا نهاية لها، ليلي أشبه بنهاري، واليأس تسلّل ليعكر أجمل مرحلة أحياها وهي الرضا بكل ما قدمته خلال مشواري العملي الذي كان عنوانه العطاء الدائم والاجتهاد في تريبة الأجيال.

طلبي ليس بالمخجل ما دام حلالا أن أبحث عن روح تسكن روحي وتبعث في قلبي السكينة والأمل، فأنا في العقد الخامس من عمري، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، متقاعدة سلك التعليم، أبدو أقل من سني بكثير، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة وواعية.

أريد أن أجتمع في الحلال بمؤنس لقلبي، من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 65 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، أريده عاملا مستقرا، كما أقبل بمبدأ التعدد لمن من شأنه أن يضمن لي مسكنا خاصا، وأعد أن أجعله مملكة.

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