متقاعدة من سلك التعليم تريده صادقا وأمين

لحسن حظي أنني كنت وطوال سنوات أحصد ثمرة نجاحي ممن هم حولي. فقد ربيت الأجيال وكان لي بعد فضل الله دور أن أرى منهم الكوادر والإطارات في مختلف المجالات. كل هذا جعلني أنبسط في حياتي وأحس بأنني بلغت شوطا كبيرا من النجاح والفرحة.

إلا أن ثمة ما يجعلني في حالة من الحزن والشجن، فقد تطلقت وأنا في مرحلة أحتاج فيها إلى سند ومعين، وبت أحيا وحيدة، وزاد ألمي أنني أحلت إلى التقاعد فتضاعف الحزن في قلبي ولم يعد بمقدوري أن استمر، فقررت أن أبعث الحياة في قلبي المتألم من خلال سعيي للإرتباط من جديد وتحقيق مرادي في أن أحيا بسند رجل كفء إلى أخر يوم في حياتي.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الشرقـ ،مضى من عمري 53سنة، مطلقة بدون أولاد، جميلة وأبدو أصغر من سني ، متقاعدة من سلك التعليم بعد أن كنت إطارا يحسب لي ألف حساب، أريد أن يكون لي نصيب مع رجل فاضل يقدرني فيكون لي عليه التقدير ، متفهم وصادق، من إحدى ولايات الشرق الجزائري،سنه ما بين53و60سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، وأعد أن أكون نعم الزوجة لمن سيمد لي يده بكل حب.

الرقم السري : 135593

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