متقاعدون يساعدون في إصلاح محطة أكسجين معطلة منذ سنوات بتيارت

تم إعادة تشغيل محطة توليد الأكسجين بتيارت التابعة للمؤسسة الوطنية للسباكة والتي كانت متوقفة عن التشغيل منذ أكثر من 15 عامًا.

وجاء ذلك، بفضل مساهمة الفنيين والمهندسين المتطوعين من Sontrach TRC Arzew ، بما يمكلون من خبرة والتي وظفوها في إصلاح هذه المحطة.

وعمل بلحاج جمال الدين بلا كلل لمدة أسبوع بالتعاون مع فنيين ومهندسين من Sonelgaz ، ومتقاعدين من ENF السابق وبمساعدة أساتذة من جامعة Tiaret في جانب التوثيق.