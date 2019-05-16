متقاعدي الجيش ينظمون وقفة مساندة للمؤسسة العسكرية والحراك الشعبي

نظم اليوم الخميس، العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي،أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة،وقفة تضامن ومساندة لمطالب الحراك الشعبي وللمؤسسة العسكرية.

وتجمع المتظاهرون الذين قدموا من مختلف الولايات، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، أمام البريد المركزي

مرددين شعارات تأييد للمؤسسة العسكرية وللحراك الشعبي ومن اجل محاسبة الذين تسببوا في تبديد المال العام.

وشدد العديد من المتظاهرين على وجوب تكريس عدالة حرة ومستقلة ومساعدتها في مهامها خاصة محاسبة المفسدين”

مطالبين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بالإسراع في تنصيب لجنة وطنية مستقلة منبثقة عن الحراك الشعبي،تشرف على تنظيم ومراقبة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.