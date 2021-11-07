الرقم السري :

135780

متقاعد في الخمسين سيكون على البر معين

هو السأم والملل أن يجد الإنسان نفسه رهينة للأحزان والعزلة بعد أن كان شعلة متقدة من الحيوية والنشاط. كما لطالما كنت إجتماعي مع زملائي وأقراني، إلا أني وبعد طلاقي وأنا متقاعد وجدت نفسي اقلب في المواجع وأبدأ رحلة الوحدة والأسى.

ما زادني حزنا أنني وبعد سنوات من العمل أنهيت مهمتي بكثير من النجاح ونلت تقاعدي. فكان ان انقلبت ايامي الوردية الى ايام روتينية تشبه بعضها بعض خاصة وأنا متقاعد، لا جديد فيها ولا رجاء منها.

ولأنه يستحيل عليّ أن أكمل على هذا المنوال وأنا متقاعد. فقد عقدت العزم أن أبدأ من جديد مع إمرأة تقبل أن تمنحني يدها لنمضي معا وكأننا خلقنا للتو.

أنا رجل من العاصمة، ابلغ من العمر 53 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية لدي سكن خاص. وحياة لا يمكنني أن أحياها وحيدا من دون ان تقاسمني إياها إمرأة جديرة بالحب وقادرة على البذل والعطاء.

لست أبالغ في مطلبي، فكل ما أريده أن أجد لي إمرأة من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز45سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. وإن كنت أفضلها مثقفة وماكثة في البيت حتى أحيطها وتحيطني بالحنان ونبلغ معا مرفأ الأمان في الطاعات والعبادات.

سأكون خير متاع لك في الدنيا.. وحبيبة أغمر قلبك ودا ومحبة

لم أحس أبدا بالغرور، فبالرغم مما بلغته من نجاحات وتألق في مجال عملي إلا أنني لم أتعالى على الغير ولم أستزد إلا تواضعا ودنوّا. إلا أن ثمة ما سيزيد من رفعتي ويعلي هامتي، زوج صالح يجعلني أعانق السعادة وأرتقي بخصالي وخلالي إلى أبعد مدى.

أنا عاصمية في الـ39من عمري، عزباء لم يسبق لي الزواج، أشغل منصب إطار في قطاع حساس، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان، أبتغي تحصيل الحلال مع إنسان يخاف الله، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطي أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص.

الرقم السري:

135787

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