متقاعد في الخمسين سيكون على البر معين

هو السأم والملل. أن يجد الإنسان نفسه رهينة للأحزان والعزلة. بعد أن كان شعلة متقدة من الحيوية والنشاط. لطالما كنت إجتماعية مع زملائي وأقراني. إلا أني وبعد طلاقي. وجدت نفسي اقلب في المواجع وأبدأ رحلة الوحدة والأسى.

ما زادني حزنا أنني وبعد سنوات من العمل أنهيت مهمتي بكثير من النجاح ونلت تقاعدي، فكان ان انقلبت ايامي الوردية الى ايام روتينية تشبه بعضها بعض، لا جديد فيها ولا رجاء منها.

ولأنه يستحيل عليّ أن اكمل على هذا المنوال، فقد عقدت العزم أن أبدأ من جديد مع إمرأة تقبل أن تمنحني يدها لنمضي معا وكأننا خلقنا للتو.

أنا رجل من العاصمة، ابلغ من العمر53سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية، لدي سكن خاص وحياة لا يمكنني أن أحياها وحيدا من دون ان تقاسمني إياها إمرأة جديرة بالحب وقادرة على البذل والعطاء.

لست ابالغ في مطلبي، فكل ما أريده أن أجد لي إمرأة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز45سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، وإن كنت أفضلها مثقفة وماكثة في البيت حتى أحيطها وتحيطني بالحنان ونبلغ معا مرفأ الأمان في الطاعات والعبادات .

الرقم السري : 135600

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