متقاعد في الستين يبحث عن الأمل من جديد

الحياة لحظات، نظن في وحدة منها أننا تحصلنا على كل شيء، وفي لحظة أخرى نخسر كل شيء، نتخبط فيها ننجح في مشاريع ونفشل في أخرى ونبحث عن الأمل .

نتأرجح بين رضا ولق على أمور عدة، لكن في خضم كل هذه التناقضات والصراعات لابد أن يبقى لنا أمل مادمنا نؤمن الخير لا ينقطع بفضل الله.

هذا بالذات ما دفه بالسيد مجيد أن يراسلنا ويطلب أن يكون له فرصة يناشد الحلال إلى جانب سيدة طيبة يواصل معها المشوار.

السيد مجيد من باتنة، رجل عانق الـ60 من عمره، مطلق بأولاد كبار مستقلين بحياتهم، أستاذ متقاعد من الثانوية لديه مسكن خاص، على قدر من الرزانة والحكمة، حياته فيها الكثير من الراحة والحمد لله، وصحته جيدة.

يريد مجيد أن تكون له انطلاقة جديدة مع امرأة صالحة من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنها لا تتجاوز 55عاما، لا يهمه إن مطلقة او أرملة حتى بأولاد، يريدها فقط ماكثة بالبيت.

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