متقاعد من سلك التعليم يريدها صاحبة خلق ودين

الرقم السري :

136026

أريدك تقية ورعة تخافين الله

أكثر ما يبحث عنه الرجل في الزوجة أن تكون صالحة تقية وذات خلق. كما أنها ذات نبل وأخلاق تشد أزره وتشد عضده مهما كان قويا ومهما كانت هي ضعيفة. فالرجل ومهما بلغ يستمد عنفوانه ممن تعرف مكامن الضعف قبل القوة فيه. فيكون بها ومعها ولأجلها سعيدا. هذا ما شدني في إعلانات صفحة “ادم وحواء”. حيث أنني ارتأيت أن أكون مبادرا لإيجاد من قد تتهم لأمري ونكون معا إلى أخر العمر تحت ظل السعادة والحب.

أنا مجيد من ولاية باتنة، ابلغ من العمر60عاما، متقاعد من سلك التعليم. مطلق ولدي بيت يسع أحلاما أريد تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

أبتغي أن أجد لي من لها من التقوى والورع الكثير، سنها لا يتجاوز55سنة، أريدها من إحدى ولايات الشرق أو الوسط. ولا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد أقبل أن أعيلهم وأسهر على راحتهم بكل فخر. متأكد أنا من أنني سأجد ضالتي وسأجد لي من ترعاني وتهتم لأمري.

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الرقم السري :

136008

رجل في غاية الوقار يحلم بالاستقرار

الزوجة الصالحة هي حلم كل رجل، امرأة ذات أخلاق وعفة تكون مصدر عزيمة وقوة لزوجها. فالرجل ومهما بلغ يستمد عنفوانه ممن تعرف مكامن الضعف قبل القوة فيه، وهذا ما جعل اليوم رجل من ولاية باتنة. يتصل ويناشد بنت الحلال، بعد كاد يرفع راية الاستسلام، هو رجل في غاية الوقار. يبلغ من العمر 60 عام، متقاعد من قطاع التربية، مطلق أب لأولاد تحت رعاية أمهم، ويملك مسكن خاص.

يتمنى أن يتحقق حلمه في الاستقرار، إلى جانب زوجة تحقق له الهناء وراحة البال، سنها لا يتجاوز 55 سنة. تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، ولا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد. ومن الأفضل أن تكون ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136009

زوجة وفية مخلصة.. لرجل يعدك بمفاجآت طيبة

رجل من ولاية سطيف، مشهود له بحسن السيرة والسلوك، وجد نفسه وحيدا بين أن أخذ القدر رفيقة دربه وأم أولاده. توفيت وأخذت معها حلاوة الحياة، وبقلب مؤمن راض بمشيئة الله، اتصل اليوم يناشد الحلال، والارتباط على سنة خير الأنام. يبلغ من العمر 54 سنة، متقاعد ويعمل بمؤسسة خاصة بالموازاة، لديه سكن خاص.

كل ما يتمناه، زوجة صالحة تعيد لحياته ألوانها المبهجة، وفرحتها العارمة، امرأة يميزها قلبها الطيب. تكون من الشرق، سنها ما بين 54 و50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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