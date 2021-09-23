متقاعد يبحث عن الاستقرار مع من تقدره

رجل من ولاية المسيلة. يبلغ من العمر 55 سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم. متقاعد من قطاع التربية، يبحث عن الاستقرار إلى جانب إنسانة متفهم حنونة تكون له نعم السند في الحياة ويبدأ معها من جديد، تقدره وتحتويه وتدعمه نفسيا فيكملان معا حياتهما في إطار العبادات والطاعات.

يريد أن يلاقيه القدر بإنسانة نظيفة الروح مسالمة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها من 45 إلى 50 سنة، يفضلها ماكثة في البيت، كما لا يمانع إن كانت موظفة أو متقاعدة، ولا يهمني إن كانت مطلقة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135628

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