متقاعد يعدك بالعشرة الطيبة

صاحب الحظ لركن ويبقى الأمل، يحيى من ولاية معسكر، متقاعد من صفوف الجيش الوطني.

يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق لديه أولاد تحت رعاية الأم، يمتلك مسكنا خاصا، يتمنى الارتباط من أجل التجديد مع امرأة صادقة وناضجة، من إحدى مدن الغرب أو الوسط الجزائري.

يكون عمرها ما بين 38 و50 سنة، ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالهناء والوفاء ويعيش السعداء.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131648

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