الإطاحة بعصابة تضم “مراركة” متلبسين بالتنقيب عن الآثار في تبسة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “بولحاف” بولاية تبسة، أول أمس، من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، بينهم شخصان من جنسية مغربية، يبلغون من الأعمار بين 29 و 45 سنة.

وضبطهم متلبسين بعمليات البحث والحفر على الكنوز والآثار الثمينة الرومانية والبيزنطية ولمختلف الحضارات الغابرة التي تزخر بها عدة مناطق بتبسة وغير المستغلة من طرف المعنيين، خاصة الأماكن الجبلية والمعروفة باسم “الهناشير”، والتي يعتقد أنها كانت آهلة بالسكان الرومان ممن عمّروا بمختلف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تونس.

وقد جاءت العملية بناءً على معلومات دقيقة لقيادة الدرك الوطني حول تحركات مشتبه فيها لعناصر، بينهم أجانب، حيث يعتمدون على خرائط وطقوس وتعاويذ وآلات مختلفة، ليتم تفعيل العنصر الاستعلاماتي ونصب كمين بعد ملاحظة آثار للحفر في المناطق الجبلية، إلى غاية أن تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحوزتهم آلات ووسائل الحفر.

وبعد توقيفهم والتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة ومباشرة التحقيق، تبين أن بينهم مغربيان يقيمان بطريقة غير شرعية، وبعد سماعهما على محاضر وتأكيد أن الرعاية المغاربة لهم صلة بالبحث عن الكنوز والآثار التاريخية منذ مدة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أحال الموقوفين أمام قاضي المثول الفوري، أين صدر في حق الجزائريين الثلاثة والمغاربة حكم بالحبس غير النافذ مع ترحيل الرعيتين المغربيين إلى بلدهما.