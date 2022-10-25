متميزة ومحترمة فمن يملأ عليّ بيتي ويؤنس وحدتي؟

الرقم السري :

138549

من يملأ عليّ بيتي ويؤنس وحدتي؟

لا مناص لي أن أهرب أو أتهرب من أن حاجة المرأة للرجل، مثلها مثل حاجة الأرض للماء. هو التكامل والإحتواء الذي لا يمكن لأيّ كان تعويضه مهما بلغت قوته أو مكانته في الدنيا. الرجل هو حامي المرأة وسندها ودعامتها في الدنيا. ومن هذا المنبر أتيت بكل عزم وإصرار. أن أجد لي من يأخذ بيدي بالرغم من كل ما بلغته من نجاحات ورقي. فأنا بالرغم من كوني متميزة ومحترمة وكذلك موظفة مرموقة في مؤسسة عمومية وبالرغم من أن لي بيتا رحبا. إلا أن حياتي ينقصها من يديرها ويبث الدفء فيها.

أنا إمرأة في العقد الخامس من عمري، أنحدر من ولاية سطيف، حباني الله بجمال الروح والأخلاق. موظفة مستقرة كما أسلفت الذكر وصاحبة بيت ابتغي أن أجعله مملكة إلى جانب رجل مقتدر وذو أصول. يحتويني وأحتويه ونمضي معا في رحاب السعادة.

لست ابتغي سوى ان يجد إعلاني هذا أذانا صاغية ويكون لي من يحترمني ويقدرني، رجل سنه ما بين52و60سنة. كما أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، واشترط أن يكون الهدف السامي من هذه العلاقة هو السكينة وصفاء الروح.

الرقم السري :

138553

متميزة ومحترمة فمن يحظى بالسعادة بقربها

هي حقا شابة أصيلة، نهلت من الأخلاق والأدب ونالت احترام من حولها، سرت بخطوات ثابتة، نحو تحقيق ذاتها. وبفضل الله اعتلت منصبا مهما في مؤسسة وطنية مرموقة، بكلماتها الطيبة غمرت قلوبنا ودا ومحبة. وبكل لباقة أعربت عن نيتها الطيبة وفي بنا أسرة متراصة، هي شابة من غرب، بلغت من العمر 43 عاما. لم يسبق لها الارتباط، موظفة بمنصب محترم في مؤسسة وطنية مرموقة، تدير شؤون المنزل بكثير من التدبر والحنكة. عملتها في الحياة الأثر الطيب، والسمعة الجميلة.

تتمنى صاحبة إعلاننا الأول في هذا الركن لأن تعثر على النصيب الطيب في القريب العاجل بإذن الله. إلى جانب رجل تقي مثلها يخشى الله،جاد ومحترم، تريده من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه مناسب لسنها. حبذا لو يكون لديه سكن خاص، وعمل مستقر، تقبله مطلق أو أرمل حتى لو كان لديه أولاد.

الرقم السري :

138554

تريد أن ترتقي اختر صاحبة العرض الآتي

فتاة على قدر كبير من رجاحة العقل والحكمة، كيّسة طيبة، تبلغ من العمر 35 سنة. ماكثة بالبيت وهي سيدة من الطراز الرفيع، لم يسبق لها الزواج. على قدر من المسؤولية، وتعي جيدا ما لها وما عليها في الحياة الزوجية.

ترغب وبإيمان كبير أن الأرزاق بيد الله، أن يوفقها المولى تعالى في العثور على زوج صالح يكون لها الحاضر والآتي. تعاشره بالمعروف وتكون له خير متاع، لا يهمها من أي ولاية يكون، سنه لا يتعدى 50 سنة. شرطها الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

138556

أستاذة جامعية.. لمن يبحث عن حياة راقية

بعد أن حققت الكثير من الطموحات، وصارت أستاذة جامعية يحسب لها ألف حساب، تتمنى اليوم أن تهنأ وتسعد وتجد من يبعث في قلبها نبض الحب، فما كان عليها إلا أن تتواصل معنا بهدف أن ترتقي لمصاف المتزوجات تحت لواء منبرنا، فكان لنا أن لبينا طلبها على الرحب والسعة.

شابة من وسط البلاد، تبلغ من العمر 45 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، على قدر من الأخلاق وطيبة القلب. مقبول الشكل جدا، ومتوسطة القامة، لا ينقصها في حياتها إلا زوجا يحبها ويحتويها، ويساعدها على التألق أكثر. تنعم إلى جانبه بحياة جميلة التفاصيل، شروطها بسيطة وجد مقبولة، رجل تقي محترم يكون رفيق دربها على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يكون ذو مستوى تعليمي مقبول، لا يهمها ولايته، فقط تريده أن يكون عاملا مستقرا. تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، وسنه أقل من 55 عام.

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